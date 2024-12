L’iPhone 17 Pro conserverait un design de caméras triangulaire

Contrairement aux récents rapports, l’iPhone 17 Pro ne disposera pas d’un agencement horizontal pour ses caméras, selon le leaker connu sous le nom d’Instant Digital.

La disposition des caméras sur l’iPhone 17 Pro qui ne semble plus être d’actualité…

Dans une nouvelle publication sur Weibo, le leaker affirme que sa source a confirmé que bien que l’apparence de l’arrière de l’iPhone 17 Pro ait effectivement changé, l’agencement des trois caméras reste triangulaire, et non sous forme de “barre horizontale” comme cela a été récemment suggéré sur internet. Cette information contredit d’autres récentes fuites provenant de la chaîne d’approvisionnement en Chine, qui indiquaient que “le module aurait une forme ovale allongée.”

Historique du design de la caméra des iPhone

Le module caméra carré de l’iPhone 11 a marqué une rupture nette avec les modèles précédents, qui arboraient un agencement vertical plus traditionnel. Ce changement de design visait principalement à intégrer un troisième objectif Ultra Wide, en plus d’améliorer les capteurs et les optiques. Ce “bump” carré a établi une nouvelle norme esthétique pour les modèles suivants, influençant le design jusqu’aux actuels iPhone 16.

Changements prévus pour l’iPhone 17 Pro

Malgré tout, il semble que le design de l’iPhone 17 Pro soit appelé à changer considérablement. Fin du mois dernier, Wayne Ma de The Information avait affirmé que l’arrière des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max présenterait un “module caméra rectangulaire en aluminium” au lieu du verre 3D traditionnel, tandis que la moitié inférieure continuerait d’être en verre pour prendre en charge la recharge sans fil.

Fiabilité du leaker

Instant Digital a un historique mitigé en ce qui concerne les rumeurs sur Apple, mais a fourni plusieurs informations remarquablement précises, notamment :

Le lancement imminent de l’iPhone 14 jaune en 2023.

Le verre arrière dépoli des iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

La mise à jour mineure de l’Apple Watch Series 9.

de l’Apple Watch Series 9. La capture vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro.

La caméra frontale en mode paysage sur les derniers iPad Air et iPad Pro.

L’option d’écran nano-texturé de l’iPad Pro M4.

Les capacités de batterie de l’iPhone 16 Pro.

La compatibilité des bracelets d’Apple Watch jusqu’à la Series 10.

Avec ces prédictions exactes à son actif, les rapports d’Instant Digital méritent d’être pris au sérieux.