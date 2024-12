HomePod mini 2 : qu’attendre de la deuxième génération prévue l’année prochaine ?

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis la sortie du HomePod mini en novembre 2020, et l’attente d’un nouveau modèle pourrait bientôt prendre fin.

L’Apple HomePod mini de première génération

Les rumeurs sur le prochain HomePod mini

La semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’un nouvel HomePod mini serait lancé l’année prochaine. Selon lui, l’enceinte sera équipée de la puce combinée Wi-Fi et Bluetooth d’Apple, qui prend en charge le Wi-Fi 6E. Il n’est pas encore certain que le support du Wi-Fi 6E sera activé sur le HomePod mini 2, mais si c’est le cas, cela permettrait une connectivité sans fil plus rapide par rapport au modèle actuel, qui est limité au Wi-Fi 4.

HomePod mini 2 : les améliorations attendues

Bien qu’il n’y ait pas encore d’autres rumeurs spécifiques, les améliorations probables du HomePod mini de prochaine génération incluent :

Une nouvelle puce “S” , plus récente.

, plus récente. Une qualité sonore améliorée .

. Une puce Ultra Wideband de seconde génération pour une expérience Handoff avec une latence réduite.

pour une expérience avec une latence réduite. De nouvelles options de couleurs.

L’actuel HomePod mini est équipé de la puce S5, qui a fait ses débuts avec l’Apple Watch Series 5 en 2019.

Un nouveau hub pour la maison connectée

En plus du HomePod mini 2, Apple prévoit également de lancer un tout nouveau hub pour la maison connectée dès mars de l’année prochaine. Ce hub serait doté d’un écran d’environ 6 pouces, pouvant être fixé au mur ou monté sur une base de table avec un haut-parleur. Cet appareil pourrait donc ressembler au HomePod mini à certains égards.

Quid de Siri et Apple Intelligence ?

Il n’est pas certain que le prochain HomePod mini bénéficiera d’améliorations pour Siri, car contrairement au hub domestique, l’enceinte n’est pas censée recevoir Apple Intelligence.