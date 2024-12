Une nouvelle Apple TV et un HomePod mini prévus en 2025

Apple prévoit de renouveler ses produits Apple TV et HomePod mini en 2025 dans le cadre d’une refonte majeure de son offre de produits pour la maison connectée, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

Une nouvelle puce Bluetooth et Wi-Fi conçue par Apple

Dans son rapport sur une puce Bluetooth et Wi-Fi conçue par Apple, Gurman indique que cette puce sera intégrée dans un nouvel Apple TV et un HomePod mini “prévu” pour 2025. Bien qu’aucune date précise ne soit mentionnée, Gurman note que la puce sera également utilisée dans les iPhones “plus tard l’année prochaine”, ce qui suggère une arrivée dans le HomePod mini et l’Apple TV avant septembre.

Cette puce prendra en charge le Wi-Fi 6E, bien qu’Apple ne puisse peut-être pas égaler toutes les capacités des puces Broadcom dès cette première génération.

Amélioration de l’intégration des appareils

L’adoption d’une puce Bluetooth et Wi-Fi sur mesure permettra aux futurs appareils connectés d’Apple de mieux fonctionner ensemble et de synchroniser les données plus rapidement, renforçant ainsi l’écosystème des produits pour la maison connectée.

Un “Command Center” pour la maison

En parallèle, Apple travaille sur un hub domestique appelé “Command Center”, qui devrait également sortir en 2025. Ce dispositif comprendra un écran de 6 pouces, un haut-parleur intégré et une caméra. Il sera capable de :

Contrôler des appareils connectés.

Passer des appels vidéo.

Offrir d’autres fonctionnalités pour la maison intelligente.

On ne sait pas encore si le Command Center utilisera également la nouvelle puce conçue par Apple.