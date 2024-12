iPad Pro pliable et iPad Air OLED pour 2027, iPad mini OLED prévu pour 2026 ?

Apple prévoit d’étendre la technologie d’affichage OLED à plusieurs autres iPad, y compris un futur iPad pliable, selon la société d’analyse Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Concept d’iPad pliable par Lunadisplay

Un iPad mini OLED en 2026, un iPad Air OLED en 2027

Un iPad mini OLED de 8,5 pouces est prévu pour un lancement en 2026, tandis que des modèles iPad Air OLED de 11 pouces et 13 pouces devraient suivre en 2027. Avec l’ajout de la technologie OLED à l’iPad Air et à l’iPad mini, la majorité de la gamme d’Apple, à l’exception de l’iPad d’entrée de gamme, devrait être équipée d’écrans OLED d’ici 2027.

Un iPad Pro pliable de 18,8 pouces en 2027

DSCC prévoit également le lancement d’un iPad Pro pliable de 18,8 pouces avec un écran OLED en 2027. Plusieurs rumeurs ont suggéré que l’un des premiers appareils pliables d’Apple pourrait être un iPad ou un MacBook, comme l’a rapporté récemment le Wall Street Journal. Selon le WSJ, Apple travaille sur un appareil pliable de grande taille, destiné à servir de laptop, avec un écran déplié atteignant environ 19 pouces.

Ce week-end, Mark Gurman de Bloomberg a également mentionné un iPad pliable, qualifiant cet appareil de “géant” et suggérant qu’il pourrait être lancé en 2028. Apple voudrait éviter la marque de pliure sur ce futur appareil pliable, en offrant une surface qui ressemble à une pièce de verre unique et ininterrompue.

Les rumeurs ne sont pas claires quant à savoir si ce futur appareil pliable sera un iPad ou un Mac, ce qui dépendra du système d’exploitation choisi par Apple. Les deux options semblent possibles.

Transition des écrans OLED pour les iPad

Bien que les iPhone et l’Apple Watch utilisent des écrans OLED depuis des années, il a fallu du temps pour que les écrans OLED plus grands deviennent suffisamment abordables pour être intégrés aux Macs et iPad. Apple a introduit ses premiers iPad OLED cette année avec les modèles iPad Pro de 11 pouces et 13 pouces, amorçant ainsi la transition vers cette technologie pour ses appareils plus grands.