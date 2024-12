L’iPhone 17 Air entre en phase d’introduction chez Foxconn

Le nouveau modèle iPhone 17 Air d’Apple, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs, est entré en phase d’introduction de nouveau produit (NPI) chez Foxconn, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement relayées par DigiTimes.

Concept d’iPhone 17 vert à une seule caméra

Qu’est-ce que la phase NPI ?

La phase NPI marque la transition d’un produit de sa conception à sa production de masse. Elle débute par la validation du design et des prototypes, suivie par la qualification des fournisseurs et le développement des processus de fabrication. Des productions pilotes permettent de tester l’assemblage, d’affiner le contrôle qualité et de synchroniser la logistique avec la chaîne d’approvisionnement, dans le but ultime d’une fabrication à grande échelle.

Un design plus fin et des dimensions intermédiaires

L’iPhone 17 Air devrait remplacer le modèle Plus dans la gamme d’Apple et offrir un design significativement plus fin que les modèles actuels. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cet appareil serait environ deux millimètres plus mince que l’actuel iPhone 16 Pro.

En termes de dimensions, l’iPhone 17 Air se situerait entre l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Les rumeurs mentionnent des tailles d’écran comprises entre 6,55 pouces, 6,6 pouces et 6,65 pouces, le positionnant comme plus petit que le 17 Pro Max, mais plus grand que le 17 Pro.

Une puce modem 5G personnalisée

Apple prévoit d’équiper l’iPhone 17 Air de sa propre puce modem 5G conçue en interne, plus petite que les puces 5G de Qualcomm. Apple s’est concentrée sur une intégration poussée avec d’autres composants conçus par ses soins, afin de gagner de l’espace dans l’appareil, tout en maintenant la qualité de la batterie et de l’écran, selon Gurman.

Une nouvelle disposition pour la caméra arrière

Selon The Information, la caméra arrière sera déplacée du coin supérieur gauche vers le centre de l’appareil, dans le cadre d’une proéminence centrée et élargie. L’analyste Jeff Pu affirme qu’elle comportera un objectif unique de 48 mégapixels.

Un lancement attendu en 2024

L’iPhone 17 Air devrait être présenté l’année prochaine aux côtés des modèles iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qui, selon certaines sources, subiront également des changements de design importants.