Apple Vision Pro : un lancement à Taïwan le 17 décembre

Apple a annoncé hier que son casque Vision Pro sera lancé à Taïwan le mardi 17 décembre prochain, avec des précommandes ouvertes à partir de ce jeudi 5 décembre à 9h00.

La page dédiée au Vision Pro pour Taïwan sur le site local d’Apple met en avant les dates de précommande et de lancement, tout en fournissant les détails habituels concernant le casque haut de gamme. La boutique en ligne d’Apple pour Taïwan dispose déjà d’une page d’achat où les clients potentiels peuvent consulter les prix et les options, comme les capacités de stockage et les inserts optiques ZEISS.

Apple possède deux magasins physiques dans la capitale taïwanaise Taipei. Ces magasins proposeront des sessions de démonstration de 30 minutes du casque Vision Pro. Plus de détails sur ces sessions de démonstration seront communiqués une fois les précommandes ouvertes.

Taïwan va devenir le treizième pays ou région où le Vision Pro sera disponible. Après un lancement initial aux États-Unis en février, la disponibilité s’est étendue à l’Australie, au Canada, à la France, à l’Allemagne, au Royaume-Uni, à la Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour en juin et juillet. Les ajouts les plus récents, avant l’annonce d’aujourd’hui, étaient la Corée du Sud et les Émirats arabes unis il y a seulement quelques semaines.