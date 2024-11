Lancement de l’Apple Vision Pro dans deux nouveaux pays

L’Apple Vision Pro a été lancé dans les magasins physiques et a commencé à être livré aux acheteurs aujourd’hui en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis. En outre, les clients peuvent désormais prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour faire une démonstration du casque dans les Apple Store de ces deux pays.

La firme de Cupertino a lancé les pages dédiées au Vision Pro en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis avec plus de détails sur le casque, pour ceux qui le découvrent.

Apple a commercialisé le Vision Pro pour la première fois aux États-Unis en février, à partir de 3 499 $. En juin et juillet, le casque a été lancé en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour. Avec l’arrivée de la Corée du Sud et des Émirats arabes unis, le casque est désormais disponible dans 12 pays et régions.

En juillet dernier, le cabinet d’études IDC a estimé que les ventes de Vision Pro s’élevaient à moins de 500 000 unités cette année. Lors d’une récente interview, Tim Cook, PDG d’Apple, a reconnu que le Vision Pro n’est pas un produit de masse en raison de son prix élevé.

« Pour l’instant, il s’agit d’un produit destiné aux early-adopters. Les personnes qui veulent disposer dès aujourd’hui de la technologie de demain sont concernées. Heureusement, il y a suffisamment de gens qui sont dans ce camp pour que ce soit excitant », avait-il ajouté.