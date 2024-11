Les nouveautés attendues sur les iPhone 17 Pro et Pro Max ?

Bien que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ne devraient pas sortir avant une dizaine de mois, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur les futurs smartphones haut de gamme d’Apple.

Un concept d’iPhone 17 Pro avec 3 caméras horizontales

Voici un récapitulatif des principales nouveautés attendues sur les iPhone 17 Pro :

Châssis en aluminium

Les iPhone 17 Pro devraient avoir un châssis en aluminium, contrairement aux iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro qui ont un châssis en titane. Pour rappel, les modèles iPhone X à iPhone 14 Pro utilisaient un cadre en acier inoxydable. L’arrière des appareils aurait un nouveau design “partiellement en aluminium et partiellement en verre“.

Bloc caméra rectangulaire

Les appareils devraient présenter un bloc caméra rectangulaire plus grand, également en aluminium.

Puce A19 Pro

Les iPhone 17 Pro intégreraient la nouvelle puce A19 Pro d’Apple, fabriquée à l’aide du processus 3nm de troisième génération de TSMC. Comme à l’accoutumée, on peut s’attendre à des gains modestes en termes de performance et d’efficacité énergétique par rapport aux modèles actuels.

Puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

Au moins un modèle d’iPhone 17 serait équipé d’une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, remplaçant celle de Broadcom.

Appareil photo avant de 24 mégapixels

Les quatre iPhone 17 devraient disposer d’un appareil photo avant amélioré de 24 mégapixels, contre 12 mégapixels pour tous les iPhone 16.

Téléobjectif arrière de 48 mégapixels

Les iPhone 17 Pro recevraient une mise à jour majeure de leur téléobjectif arrière, passant de 12 mégapixels sur les modèles iPhone 16 Pro à 48 mégapixels.

12 Go de RAM

Une augmentation à 12 Go de RAM avait initialement été annoncée comme exclusive à l’iPhone 17 Pro Max, mais elle concernerait finalement aussi l’iPhone 17 Pro. Cette amélioration devrait améliorer les performances de l’Apple Intelligence et du multitâche. Pour comparaison, tous les iPhone 16 disposent de 8 Go de RAM.

Dynamic Island réduite pour l’iPhone 17 Pro Max

Une modification exclusive à l’iPhone 17 Pro Max concernerait une “Dynamic Island beaucoup plus étroite“, grâce à l’adoption par Apple d’une nouvelle technologie “metalens” pour le système Face ID.

En attendant les annonces officielles, ces rumeurs alimentent déjà l’enthousiasme des fans d’Apple. Reste à voir si toutes ces prévisions se concrétiseront !