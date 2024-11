Test : bureau assis-debout électrique FlexiSpot E7 Pro

Le FlexiSpot E7 original a pendant longtemps été parmi les meilleurs bureaux assis-debout, mais la marque a compris qu’elle pouvait toujours faire mieux.

Le FlexiSpot E7 Pro représente une amélioration considérable par rapport au bureau E7 standard, avec une meilleure capacité de charge, une solidité accrue, une gestion des câbles optimisée et une plage de hauteur plus étendue. Explorons pourquoi le FlexiSpot E7 Pro est celui qu’il vous faut.

FlexiSpot E7 Pro : design et caractéristiques techniques

Quel que soit le matériau et la finition du plateau que vous choisissez, le FlexiSpot E7 Pro a fière allure. Le cadre est disponible en noir et blanc, mais le noir est celui qui parvient le mieux à créer l’aspect élégant que l’on associe le plus souvent aux bureaux de gaming.

Plus important encore, ses pieds épais et son acier de qualité automobile lui permettent de supporter jusqu’à 160 kg, soit au moins le double de ce que proposent de nombreuses options moins chères, et largement suffisant pour accueillir même les installations les plus imposantes.

Encore mieux, les deux moteurs électriques extrêmement silencieux du FlexiSpot E7 Pro permettent de régler la hauteur entre 128,5 cm et 63,5 cm, ce qui convient à la majorité des utilisateurs. Ce bureau est donc confortable aussi bien en position assise qu’en position debout, et sa stabilité est excellente, même à la hauteur maximale.

Sous le bureau se trouve un grand plateau de gestion des câbles pour garder tous vos fils discrets, et le cache-câbles en tissu magnétique inclus se fixe en place pour assurer un rangement encore plus soigné.

L’écran LED numérique du Flexispot E7 Pro vous indique la hauteur actuelle du bureau, et il comporte des boutons pour programmer différentes hauteurs assises et debout si vous souhaitez automatiser votre expérience. Il y a même une option pratique de verrouillage enfant à l’avant, ainsi qu’un port de charge USB sur le côté.

D’autres accessoires utiles sont disponibles (vendus séparément), comme des bras doubles pour moniteurs pour une configuration à deux écrans, ou des multiprises sous le bureau pour encore mieux organiser les câbles lorsque vous avez beaucoup de matériel dans un même espace.

Montage du FlexiSpot E7 Pro

Le cadre du FlexiSpot E7 Pro a été expédié séparément du plateau et est arrivé quelques jours après celui-ci, mais le déballage a été aussi simple pour les deux produits. Tout était soigneusement emballé et bien protégé, et il a fallu peu d’effort pour préparer le montage.

Ensuite, il a fallu environ 30 minutes pour déballer et assembler le bureau. Tout est présenté de manière claire et concise dans le manuel d’instructions, et le tournevis polyvalent inclus est parfaitement suffisant pour monter le bureau.

FlexiSpot E7 Pro : quid du gaming ?

Deux plateaux orientés gaming peuvent être achetés avec le cadre FlexiSpot E7 Pro. Ils sont conçus avec une finition permettant d’utiliser une souris sans tapis. L’un est optimisé pour les joueurs FPS et prétend améliorer la précision, tandis que l’autre est conçu pour offrir des mouvements ultra-rapides aux joueurs de MOBA.

La texture légèrement rugueuse du plateau est un atout pour les joueurs occasionnels qui souhaitent une installation pratique et efficace pour se lancer dans le gaming, et l’ensemble est parfaitement fonctionnel pour s’amuser.

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose de spécifique au gaming dans le FlexiSpot E7 Pro, cela ne signifie pas qu’il ne soit pas un excellent choix pour les passionnés. Il offre une stabilité irréprochable avec une largeur allant jusqu’à 200 cm et une profondeur de 80 cm, offrant ainsi suffisamment d’espace pour un grand boîtier tout en permettant de déplacer facilement les moniteurs selon les besoins. Sans oublier que le réglage de la hauteur en temps réel est un vrai confort ergonomique pour les longues sessions de jeu.

Pour ceux qui recherchent quelque chose de vraiment plus haut de gamme et durable, le cadre extrêmement robuste du FlexiSpot E7 Pro, ses moteurs ultra-silencieux, sa capacité de charge de 160 kg et sa gestion des câbles exemplaire lui permettent de surpasser bon nombre de ses concurrents. Sa garantie de 15 ans devrait également offrir une grande tranquillité d’esprit.

Conclusion sur le FlexiSpot E7 Pro

Un écran LED simple mais efficace, des moteurs doubles silencieux, une gestion des câbles quasi-parfaite et une excellente stabilité font du FlexiSpot E7 Pro un bureau assis-debout haut de gamme pour le travail ou le gaming. Que ce soit votre premier achat de bureau ou un remplacement d’un ancien modèle, il est difficile de trouver de meilleures options dans cette gamme de prix. Il est disponible à partir de 549,99 euros sans le plateau et 649,98 euros avec un plateau.