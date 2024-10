iPhone SE 4 : un design proche de l’iPhone 14, mais avec des différences notables

Le blog japonais Macotakara, souvent une source fiable, a récemment publié de nouvelles maquettes de l’iPhone SE 4, révélant une similitude frappante avec l’iPhone 14.

Maquette de l’iPhone SE 4 (Source : Macotakara)

L’iPhone SE 4 s’inspire de l’iPhone 14, mais sans Dynamic Island

Ces images montrent que l’iPhone SE 4 pourrait reprendre exactement les mêmes dimensions que son prédécesseur : 146,7 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,8 mm d’épaisseur. Cette correspondance est si précise que les coques TPU conçues pour l’iPhone 14 s’ajustent parfaitement au nouveau modèle, à l’exception des découpes pour l’appareil photo.

Bien que le design général soit similaire, quelques différences notables émergent. L’iPhone SE 4 serait équipé d’un unique objectif photo à l’arrière et disposerait d’une encoche plus petite que celle de l’iPhone 14. Cela le distingue des derniers modèles intégrant la Dynamic Island. Cette décision de ne pas inclure la Dynamic Island, présente sur les modèles haut de gamme depuis trois générations, pourrait être motivée par des considérations économiques. De plus, Apple semblerait adopter une méthode de fabrication héritée de l’iPhone 16.

iPhone SE 4 : lancement prévu pour le printemps, avec ou sans bouton Action ?

Un aspect intriguant concerne le bouton de mise en sourdine, qui apparaît sur les maquettes au lieu du nouveau bouton Action. Néanmoins, des analystes estiment qu’Apple pourrait finalement choisir d’intégrer le bouton Action dans la version finale afin d’harmoniser sa gamme de produits.

Autre point intéressant, Macotakara évoque également une possible version « Plus » de l’iPhone SE 4. Elle est dotée d’un écran de 6,5 pouces, légèrement plus petit que celui de l’iPhone 14 Plus. Ce modèle conserverait le même design que le standard, avec pour seule différence un bouton de mise en sourdine un peu plus petit. Toutefois, certains experts restent sceptiques quant à la commercialisation effective de cette version Plus.

Le lancement de l’iPhone SE 4 est prévu pour le printemps prochain, probablement en même temps qu’un nouvel iPad Air. Ce modèle devrait également marquer une étape importante pour Apple en intégrant son propre modem 5G, technologie qui sera ensuite déployée sur l’iPhone 17 Air prévu pour fin 2025. Reste à savoir si Apple choisira d’adopter le même bouton d’action que sur ses autres iPhones ou s’il continuera avec le bouton de mise en sourdine classique.