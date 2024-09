Garmin dévoile ses plans pour la Fenix 8 Pro

Après avoir récemment dévoilé ses dernières montres haut de gamme, Garmin travaillerait déjà sur de nouveaux modèles, incluant une Fenix 8 Pro et une version équipée de la technologie microLED.

La Garmin Fenix 8 Solar Edition

Il y a quelques semaines, Garmin a présenté une nouvelle gamme de montres de sport d’extérieur, comprenant la Garmin Fenix 8, la Fenix 8 Solar, la Fenix E et l’Enduro 3. Cependant, selon les informations du site bien informé The5Krunner, le constructeur américain aurait encore d’autres modèles en préparation. Il s’agirait notamment de trois nouvelles montres Fenix : une Fenix 8 Pro de 47 mm, une Fenix 8 Pro de 51 mm, ainsi qu’une Fenix 8 dotée d’un écran microLED.

Prochaine génération Fenix 8 Pro

L’an dernier, Garmin a introduit la gamme « Pro » avec plusieurs avancées matérielles qui ont été intégrées cette année dans la Fenix 8. Les modèles Fenix 7 Pro et Epix Pro Gen 2 avaient été les premiers à embarquer le capteur Elevate Gen 5, un électrocardiogramme et une lampe torche LED. Ses fonctionnalités sont désormais présentes sur les dernières montres de la marque.

Pour l’instant, peu d’informations sont disponibles concernant les ajouts potentiels sur les Fenix 8 Pro 47 mm et 51 mm. Toutefois, The5Krunner suggère quelques hypothèses, comme l’ajout de la connectivité satellitaire pour les appels et SMS, un capteur Elevate Gen 6, ou encore de nouvelles mesures sportives. Telles que l’analyse du taux de lactate dans le sang. L’ajout de la connectivité 4G, absente des Fenix 8 actuelles, pourrait également faire partie des améliorations.

Garmin contre Apple : qui intégrera la microLED en premier ?

En ce qui concerne la Fenix 8 microLED, son nom laisse déjà entrevoir certaines spécificités. Cette montre pourrait être l’une des premières à intégrer un écran microLED, une technologie plus durable, plus lumineuse et moins gourmande en énergie que l’OLED. Il est d’ailleurs prévu qu’Apple adopte cette technologie pour ses futures Apple Watch, mais Garmin pourrait les devancer avec cette nouveauté.

Malgré ces informations, il convient de rester prudent. Il semble peu probable que Garmin lance une nouvelle série de montres peu de temps après l’un de ses plus gros lancements. Il est donc possible que ces modèles ne voient le jour qu’au cours de l’année prochaine, si ces rumeurs se confirment.