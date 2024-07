Dogecoin (DOGE) & Shiba Inu (SHIB) à l’arrêt : les investisseurs se tournent vers la DeFi Ethereum

Les memecoins sont censés être le battement de cœur de chaque marché cryptographique, divertissant tout le monde avec des blagues et de l’humour à chaque fois. Aujourd’hui, les memecoins n’ont pas seulement oublié leur pertinence, ils sont également responsables des plus grandes chutes des investisseurs sur le marché.

Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) sont les deux memescoins les plus importants du marché cryptographique, et leurs baleines abandonnent les jetons pour des entreprises plus rentables. Les deux jetons ont été peu impressionnants tout au long de l’année, mais la chute en milieu de semaine a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les détenteurs.

Une destination probable pour les baleines est un nouveau projet d’échange DeFi Ethereum.

Liquidation massive des positions longues sur le dogecoin

Le secteur des memescoins affichait une certaine tendance haussière à l’ouverture des marchés lundi. Le bitcoin a trouvé l’or et s’est orienté à la hausse, entraînant avec lui le dogecoin et la plupart des memescoins.

Si vous avez suivi le marché des crypto-monnaies assez souvent, vous connaissez la relation étroite entre les mouvements de prix du bitcoin et ceux du dogecoin, ainsi que du memecoin moyen. Étant donné que la flambée des memescoins lundi n’était pas basée sur des développements ou une pression d’achat accrue, la chute du BTC en milieu de semaine a exposé le prix du Dogecoin de manière assez soudaine.

Le dogecoin a perdu 7,8 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures, et la chute devrait encore s’aggraver. Les détenteurs ont liquidé pour 4,9 millions de dollars de jetons DOGE sur les marchés à terme, et le memecoin pionnier ne pourrait pas être dans un pire état actuellement.

Les baleines Shiba Inu redistribuent les jetons SHIB

Les baleines de SHIB en ont assez de l’état actuel du prix des altcoins, car Shiba Inu a connu des hauts et des bas ce mois-ci. Les analystes avaient prédit un mois exceptionnel pour Shiba Inu, un mois qui permettrait de récupérer les pertes subies en juin, mais ils se sont trompés en moins de quatre jours.

Les pertes de Shiba Inu au cours des dernières 24 heures peuvent être liées à la chute du bitcoin mercredi, bien que les baleines qui migrent hors de l’écosystème aient aggravé les pertes. Comme pour le dogecoin, les baleines en ont assez des mouvements de prix de Shiba Inu, et elles sont parties vers de meilleures plateformes. Contrairement au Dogecoin, les commerçants de détail ont récupéré une partie des avoirs des baleines, de sorte qu’il y a peut-être un peu d’espoir pour le prix de SHIB.

Le prix de Shiba Inu est sur des pertes de 7% et 8% sur les cadres de temps quotidiens et hebdomadaires respectivement, mais certains indicateurs techniques indiquent toujours la probabilité d’un rallye SHIB.

Pas très loin de Shiba Inu, et directement sur le réseau Ethereum, se trouve un nouveau projet de trading DeFi combinant une technologie de pointe avec un retour sur investissement massif de sa prévente.

