Test : chaise de bureau ergonomique Flexispot BS12 PRO

Si la marque FlexiSpot est surtout connue pour ses bureaux électriques assis-debout (voir notre test du Flexispot E7), l’entreprise vend également des chaises ergonomiques qui visent à offrir une expérience d’assise saine, en particulier sur de longues périodes.

Que vous travailliez à domicile plus de 8 heures par jour ou que vous soyez un gamer invétéré, il est important de disposer d’une chaise de bureau étant à la fois confortable et vous soutenant dans tous les sens du terme. La FlexiSpot BS12 Pro est-elle à la hauteur ? Voici notre test.

Montage et assise

La BS12 Pro est une chaise de bureau très facile à monter. Il suffit d’emboîter l’assise et le dossier, d’insérer les pieds dans la base, d’enfiler les accoudoirs et de terminer par l’appui-tête. Le tout est maintenu par 11 boulons. Ci-dessous, la vidéo YouTube de la chaîne officielle de FlexiSpot qui illustre le processus de montage, au cas où vous seriez bloqué par les instructions écrites.

Une fois montée, la BS12 Pro est assez discrète avec son design entièrement noir (un modèle gris est également disponible). Elle est élégante et devrait s’intégrer sans problème dans toutes les configurations de bureau et de jeu.

Réglages faciles

Trois boutons se trouvent sur le côté de la Flexispot BS12 PRO. Ils permettent de régler la hauteur, l’angle d’inclinaison du dossier et la profondeur de l’assise. Ces boutons sont facilement visibles et accessibles, d’autres chaises les cachant souvent, vous obligeant à vous lever pour les trouver.

Nous avons apprécié le soutien lombaire réglable. Pour ceux ayant régulièrement des problèmes avec des chaises de bureau dont le support est trop bas ou trop haut, il est agréable de pouvoir ajuster la hauteur pour chaque utilisateur.

Les accoudoirs réglables sont également présents, ce qui est très utile pour obtenir une position de repos parfaite, mais aussi pour s’écarter du chemin si vous posez vos bras sur un bureau plus profond.

Confort personnalisable

L’appui-tête de la BS12 PRO permet aux utilisateurs de le monter et le descendre, ce qui est particulièrement utile pour s’adapter parfaitement à toutes les tailles. Il peut également être facilement retiré si vous ne l’aimez pas.

Les matériaux utilisés pour cette chaise sont apparemment du Wintex Mesh produit en Corée. FlexiSpot décrit ce matériau comme “le tissu respirant par excellence“. Il est effectivement très respirant, car nous n’avons ressenti aucune gêne au cours de la période de test de la chaise.

Conclusion

À 499,99 €, la FlexiSpot BS12 PRO se présente comme une chaise de bureau haut de gamme. Elle est également vendue avec une garantie de 5 ans pour une plus grande tranquillité d’esprit. Vous avez un budget plus limité ? Jetez un oeil aux ventes flash de juin de Flexispot.

Si vous êtes un fan du style discret de cette chaise et que vous avez le budget, la BS12 PRO de Flexispot est une option intéressante grâce à son expérience d’assise confortable, bien soutenue et un certain nombre d’options de personnalisation.