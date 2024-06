ChatGPT dans iOS 18 : Elon Musk menace de bannir les appareils Apple de ses entreprises

Elon Musk a menacé de bannir les appareils Apple de ses entreprises en raison de l’intégration de ChatGPT récemment annoncée par Apple.

Apple Intelligence dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia permet à Siri d’utiliser ChatGPT pour traiter des requêtes complexes, mais uniquement lorsque l’utilisateur en donne l’autorisation explicite. La fonctionnalité est conçue pour fournir aux utilisateurs des réponses plus riches et plus contextuelles sans qu’ils aient besoin d’ouvrir l’app ChatGPT.

Lors de la WWDC 2024 d’Apple, Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering, a insisté sur le fait que les utilisateurs auront un contrôle total sur l’utilisation de ChatGPT et que les données partagées avec OpenAI ne seront ni enregistrées ni stockées. « Vous contrôlez l’utilisation de ChatGPT et vous serez invité à fournir des informations avant qu’elles ne soient partagées », a déclaré Craig Federighi.

Malgré ces assurances, Elon Musk a exprimé sa vive opposition à l’intégration sur sa plateforme de médias sociaux, X (anciennement Twitter) : « Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d’exploitation, les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises. C’est une violation inacceptable de la sécurité“. Il a également remis en question à plusieurs reprises la capacité d’Apple à garantir la sécurité des données.

Apple et OpenAI ont tous deux souligné que les données des utilisateurs ne seront partagées qu’avec leur consentement explicite et que ces interactions sont conçues pour être sécurisées. OpenAI a indiqué dans un nouveau billet de blog que « les demandes ne sont pas stockées par OpenAI et que les adresses IP des utilisateurs sont masquées ». Les utilisateurs peuvent également choisir de connecter leur compte ChatGPT pour accéder à des fonctionnalités payantes, mais il s’agit d’une fonctionnalité opt-in.

Apple a clairement indiqué dans ses messages que les nouvelles capacités d’IA sont conçues en tenant compte de la protection de la vie privée des utilisateurs. L’intégration par la firme de Cupertino de ChatGPT dans ses systèmes d’exploitation fait partie d’une stratégie plus large visant à améliorer les capacités d’IA d’iOS, d’iPadOS et de macOS.