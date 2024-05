Les opérateurs renforcent leurs réseaux fibre et 5G à l’approche des JO 2024

Comme si le monde allait s’écrouler le 26 juillet prochain. L’ensemble des acteurs de la société française, pris de panique à l’approche des Jeux olympiques qui se dérouleront en France à partir de la fin de juillet, met les petits plats dans les grands pour tenter que le tout demeure bien solide. C’est d’ailleurs au tour des opérateurs de s’inquiéter, puisqu’ils font actuellement en sorte de renforcer leurs réseaux 5G et fibre, qui pourraient être mis à rude contribution, si les touristes sont en tout cas présents pour célébrer cette grande fête du sport.

L’équivalent de 40 Coupes du monde de football

Selon Orange, les JO 2024 représenteront 40 Coupes du monde de football en simultané. Cette complexité s’explique par le nombre de sites olympiques à couvrir : 120 au total, en comptant les 32 sites officiels de compétition, mais aussi le village olympique, les gares et aéroports, les centres de presse, et plus encore. Le problème est que ces sites sont répartis à travers le pays, de Paris à Marseille et jusqu’à Tahiti, avec à chaque fois des besoins propres.

Chez Orange donc, le chantier va mobiliser 1000 personnes. L’opérateur va filmer et retransmettre les images sur les écrans géants, dans les salles de presse, et les envoyer aux diffuseurs. L’opérateur assure aussi la connectivité des 15 000 athlètes, des 6 000 journalistes et des responsables du CIO, en Wi-Fi, 5G ou fibre. « Notre enjeu, c’est gérer cet afflux à des moments et pour des durées bien précises, comme lors de la cérémonie d’ouverture », explique Orange aux Échos. Orange est également en train d’installer 400 000 kilomètres de fibre pour connecter les différents sites.

SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile travaillent aussi. Ainsi, le premier a déployé des dizaines de nouveaux sites 5G en Île-de-France, notamment autour des Invalides, du Champ-de-Mars, du Stade de France, ou du village des athlètes. En bref, ces JO seront quoiqu’il arrive la pierre angulaire française de cette année.