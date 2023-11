Spotify Wrapped 2023 disponible : le top des musiques les plus écoutées

C’est la fin d’année, et qui dit fin d’année dit rétrospective sur les applications d’écoute de musique en streaming. Spotify a dévoilé son bilan pour tous, l’occasion de révéler quelles sont les musiques les plus écoutées sur son site et son application.

Pour accéder à Wrapped, ouvrez l’application Spotify sur votre smartphone et touchez la section Rétrospective qui se situe en haut à droite de l’écran. Il suffit ensuite de toucher l’encart « Votre Rétrospective 2023 ». Vous pouvez également passer par internet : spotify.com/fr/wrapped.

Tous les tops 10 en France et dans le monde

En France, voici le top 10 des musiques les plus écoutées en 2023 :

SDM – Bolide allemand

Tiakola – Meuda

GAULOIS – Jolie (feat. Ninho)

Zola – AMBER

Heuss L’enfoiré, Gazo – Saiyan

Gazo – DIE

Soolking, Gazo – Casanova

SDM – Mr. Ocho Werenoi – Laboratoire Favé – Urus

En bref, du rap, encore et encore. Quant au top 10 des artistes les plus écoutés, peu de surprise :

Jul

Ninho

Gazo

Tiakola

Damso

Werenoi

PLK

Djadja & Dinaz

The Weeknd

PNL

A l’échelle mondiale, les musiques écoutées sont bien plus différentes :

Miley Cyrus – Flowers

SZA – Kill Bill

Harry Styles – As It Was

Jung Kook – Seven (feat. Latto)

Eslabon Armado, Peso Pluma – Ella Baila Sola

Taylor Swift – Cruel Summer

Metro Boomin, the Weeknd, 21 Savage – Creepin’ (with the Weeknd & 21 Savage)

Rema, Selena Gomez – Calm Down (with Selena Gomez)

Bizarrap, Shakira – Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Taylor Swift – Anti-Hero

Quant aux artistes, c’est également radicalement différent :

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

Karol G

Lana Del Rey