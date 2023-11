Près d’un millier d’employés licenciés chez Embracer, géant du jeu vidéo

2023 est une année noire pour les employés du secteur du jeu vidéo. Après Microsoft et Electronic Arts, c’est Embracer qui fait les frais d’une vague de licenciements qui touche toute l’industrie. La société comportant plusieurs milliers d’employés, et qui a depuis plusieurs années englobé un bon gros paquet de studios, dévoilé des chiffres peu flatteurs après son récent plan de restructuration.

5% des effectifs

Le récent rapport fiscal trimestriel d’Embracer Group, divulgué par le PDG Lars Wingefors, confirme que le plan de restructuration a conduit au licenciement de 900 employés dans l’ensemble de ses studios, soit 5% de sa main-d’oeuvre totale. “Au 30 septembre 2023, le plan de restructuration a contribué à la toute première réduction des effectifs d’Embracer d’un trimestre à l’autre, d’environ 900 personnes, soit 5 % de la main-d’œuvre. Dans le cadre de cet effort à l’échelle du groupe, nous ne nous contentons pas d’abandonner un certain nombre de studios, nous avons également procédé à des réductions de personnel et réduit le nombre de projets dans plusieurs autres studios, en mettant l’accent sur l’amélioration du retour sur investissement prévu au sein de PC/Console“, est-il écrit.

Et d’ajouter : “Il n’est jamais facile de se séparer de personnes talentueuses. J’aimerais remercier tout particulièrement les personnes qui ont quitté Embracer au cours du trimestre. Ce sont des décisions difficiles et nous ne les prenons pas à la légère. Pour moi, personnellement, il est essentiel que le processus soit mené avec compassion, respect et intégrité.“

Rappelons que Volition (Saints Row, Red Faction) a fermé au mois d’août dernier. Et que même si Crystal Dynamics est toujours sur un nouvel opus de Tomb Raider, son avenir pourrait être compromis. Embracer Group chercherait aussi à vendre Gearbox Entertainment, développeur de Borderlands.