Like a Dragon Gaiden : le nouveau Yakuza développé en... six mois

C’est une nouvelle qui risque de vous faire réfléchir quand il s’agira de mettre la main à votre porte-feuille. Ryū ga Gotoku Studio, le studio de développement derrière la série de jeux vidéo Yakuza, renommée Like a Dragon il y a peu, a mis un temps record pour produire son tout nouveau spin-off, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Eraised His Name. Le développeur nippon a effectivement mis seulement six mois pour produire son jeu, vendu… à 50 euros (et disponible le jour J sur le Xbox Game Pass).

Un DLC à la base

Le titre se situera entre Yakuza 6 et 7, et est un spin-off, qui sort d’ici quelques jours, juste avant le prochain épisode principal de la série, Like a Dragon : Infinite Wealth. “Il n’y a pas une grande différence entre Like a Dragon Gaiden et Like a Dragon 8. Je veux dire par là que, dans un sens, Like a Dragon Gaiden est dérivé de Like a Dragon 8. Nous aurions pu nous contenter de raconter le passé de Kiryu dans un interlude de trente minutes dans le cadre de Like a Dragon 8, mais nous avons décidé que ce serait bien plus intéressant dans le cadre d’un jeu à part entière, et c’est ainsi que le projet a vu le jour. Bien que cela signifie un jeu supplémentaire à réaliser, il utilise toujours le même moteur. Nous nous sommes donc dit qu’il n’était pas nécessaire de le créer à partir de zéro et nous avons décidé de le faire. Au final, il nous a fallu environ six mois pour le réaliser“, a ainsi déclaré Masayoshi Yokoyama, l’homme à la tête du studio.

A la base, Like a Dragon Gaiden aurait pu être un DLC. “Nous avons d’abord envisagé d’en faire un DLC, puis nous avons décidé qu’il était suffisamment intéressant pour une édition physique. Mais pour une édition physique, nous avions besoin de plus de contenu, alors nous avons décidé d’en ajouter. C’est ainsi que les choses ont pris de l’ampleur“, a-t-il aussi dit. Le jeu sort le 9 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.