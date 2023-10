Playstation : des licenciements dans plusieurs branches

L’inflation et sa période de doute est passée par là. Playstation se lance dans le licenciement en ce moment. David Jaffe, ancien concepteur de la franchise God of War, avait prévenu il y a quelques jours, dans un tweet cinglant : « Des nouvelles tristes, frustrantes et potentiellement très irrespectueuses tomberont demain à propos de Playstation si mes sources sont correctes. » Jaffe affirme même que « Le Sony que nous avons tous aimé est mort ».

Moins d’originalité ?

En tout cas, il est en plein changement. Des dizaines d’employés de studios Sony ont expliqué sur X qu’ils venaient d’être licenciés. Parmi eux, Matt Barney, technical recruiter, mais aussi Daniel Bellemare, senior level designer chez Visual Arts – qui aiderait Naughty Dogs sur The Last of Us Factions. Connie Booth, chez PlayStation depuis près de 34 ans, et productrice exécutive sur des dizaines de gros AAA, aurait également quitté l’entreprise.

Le studio Media Molecule a aussi confirmé un plan de licenciement en cours, dans un communiqué sur X. Une vingtaine de postes sur 115 sont menacés. Ces licenciements concernent surtout des studios spécialisés dans les oeuvres “originales”, mais malheureusement moins vendues. Sony semble ainsi se concentrer sur les jeux solos narratifs et de type blockbuster.