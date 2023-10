OnePlus annonce Open, son premier smartphone pliable

Encore un acteur qui s’immerge dans ce tout nouvel univers qui n’a, pour l’heure, toujours pas fait ses preuves. La marque chinoise OnePlus a tout récemment officialisé son premier smartphone pliable, le OnePlus Open. Il vient donc concurrencer des modèles de Samsung ou Huawei, notamment.

Amoled et 120 Hz

Le OnePlus Open est un smartphone pliable haut de gamme, à l’instant du Samsung Galaxy Fold 5 ou du Google Pixel Fold. On peut donc le déplier pour avoir un format tablette entre les mains. L’écran déplié fait 7,82 pouces, il s’agit d’une dalle AMOLED (LTPO) capable d’avoir une fréquence d’affichage variable entre 1 et 120 Hz. La définition est de 2 440 × 2 268 pixels. L’écran extérieur fait lui 6,31 pouces, en AMOLED également, avec une fréquence entre 10 et 120 Hz, et une définition de 2 440 × 2 268 pixels.

Le smartphone pliable a le droit à la puce Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (UFS 4.0) et une batterie de 4805 mAh avec charge rapide permettant de passer de 1 à 100% de charge en seulement 42 minutes. Il a aussi droit à un capteur photo principal à l’arrière de 48 mégapixels (f/1.7), à un capteur ultra-grand-angle de 48 mégapixels (f/2.2) et d’un téléobjectif de 64 mégapixels (f/2.6) avec un zoom optique x3. Attention au prix toutefois : il sera de 1849 euros. Il sortira le 26 octobre prochain, dans un coloris vert uniquement, en France.