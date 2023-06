OnePlus 12 : Quelles nouveautés nous réserve-t-il ?

Prévu pour être dévoilé en décembre 2023 en Chine, le OnePlus 12 suscite déjà beaucoup d’attention. En effet, le leaker Yogesh Brar dispose des informations sur sa fiche technique qui promettent des performances remarquables.

Le OnePlus 11

Les caractéristiques héritées du OnePlus 11

Peu de temps après la sortie du OnePlus 11 en France en février dernier, les rumeurs concernant le OnePlus 12 ont déjà commencé à circuler. Yogesh Brar, un leaker bien connu a présenté les caractéristiques techniques du futur OnePlus 12 affirmant que la présentation aura lieu en décembre en Chine.

Il affirme également que cette nouvelle génération possèderait certaines caractéristiques de son prédécesseur telles qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz et un écran OLED de 6,7 pouces. La capacité de la batterie est aussi conservée (5000 mAh) tout comme la charge ultra-rapide de 100 W. Ce système de charge a été testé sur le OnePlus 11 et permettait de recharger le téléphone en seulement 20 minutes. Ce qui est rassurant et impressionnant pour les utilisateurs du OnePlus 12.

Les nouvelles fonctionnalités du OnePlus 12

Les changements ont été observés au niveau du processeur et des capteurs photo. En réalité, OnePlus chercherait à améliorer ses performances en proposant une puce toujours plus puissante. Ainsi, le Snapdragon 8 Gen 2 du OnePlus 11 serait remplacé par le Snapdragon 8 Gen 3, logiquement plus puissant. En ce qui concerne les capacités photographiques, Yogesh Brar affirme que le OnePlus 12 devrait être doté d’un :

Capteur photo principal de 50 mégapixels ;

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

Zoom optique de 64 mégapixels.

De plus, le capteur ultra grand-angle serait amélioré avec une résolution de 48 mégapixels et un zoom optique de 32 mégapixels. Cependant, aucune information n’a été divulguée sur le niveau de zoom du téléphone. Avec ces spécifications, le OnePlus 12 devrait offrir des capteurs photo plus performants et des résultats de qualité supérieure. Toutefois, sachez que ces informations ne sont que des fuites, car elles n’ont pas été avérées par OnePlus. Il est donc possible que de nouvelles informations soient révélées dans les prochains mois.