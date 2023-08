Zuckerberg vs Musk : finalement, le combat n’aura sans doute pas lieu

On l’attendait comme le messie, mais il pourrait finalement ne pas avoir lieu. Le fameux combat entre Mark Zuckerberg, patron de Meta, et Elon Musk, leader de X (ex-Twitter) va probablement capoter. Alors qu’Elon Musk indiquait il y a encore quelques jours que le combat pourrait se tenir à Rome, dans un lieu “épique”, il semble avoir retourné sa veste, laissant entendre que d’anciens problèmes de santé pourrait l’empêcher de combattre.

“Il est temps de passer à autre chose”

Mark Zuckerberg a réagi : « Je pense que nous pouvons tous convenir qu’Elon n’est pas sérieux et qu’il est temps de passer à autre chose. J’ai proposé un vrai rendez-vous. Dana White a proposé d’en faire un combat charité. Elon ne confirme pas de date, puis dit qu’il a besoin d’une intervention chirurgicale et demande maintenant de faire une ronde d’entraînement dans mon jardin à la place. Si Elon devient sérieux au sujet d’un vrai rendez-vous et d’un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux. »

Remonté, le Mark ! Elon Musk a-t-il dit son dernier mot ? Rien n’est moins sûr…