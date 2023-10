PlayStation 5 Slim : elle débarque très bientôt en France !

Elle était attendue de longue date, elle est désormais officielle. La PlayStation 5 arrive dans une toute nouvelle version, la Slim. Plus fine, moindre lourde, et aux courbes plus racées, elle vient d’être d’être dévoilée par Sony. On retrouve, encore une fois, un modèle standard et modèle Digital Edition. Rien ne change en termes de technique, la Slim sera aussi puissante que la PS5 Standard, mais son design change un peu, ainsi que ses caractéristiques.

30% de volume en moins

La vraie différence réside dans son poids. La PS5 Slim est 18% à 24% moins lourde que la PlayStation 5 standard, selon la version sélectionnée. Le volume est lui réduit de 30%. Une bonne nouvelle alors que la PS5 prend beaucoup de place. Quatre panneaux distincts composent la PS5 Slim. La partie supérieure est brillante, et la partie inférieure reste mat.

Autre détail, la PS5 Slim dispose d’un lecteur de disque amovible. Il sera donc possible de l’acheter séparément pour ceux qui optent pour la Digital Edition. Il coûte 119,90 euros. D’ailleurs, le socle pour poser sa console verticalement est vendu séparément, à 29,99 euros. Sony commercialisera la PS5 Slim au mois de novembre aux Etats-Unis. Elle arrivera dans les mois à venir dans les autres pays. La PlayStation 5 Slim (avec lecteur de disque) coûtera 549,99€ et la PS5 Slim Digital Edition (sans lecteur de disque) sera disponible pour 449,99€.