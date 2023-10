X prépare trois niveaux d’abonnement payant

Elon Musk veut-il nous traire comme des vaches à lait ? Son réseau social, X, qui était auparavant connu sous le nom de Twitter, ne propose aujourd’hui qu’un seul abonnement payant. Mais le site devrait rapidement en proposer deux de plus, selon ce que vous cherchez en vous connectant dessus.

Trois offres

Actuellement, l’abonnement payant a pour nom X Premium. À l’avenir, il y aura Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus. C’est du moins ce qu’annonce le code de l’application trouvé par des farfouilleurs. Premium Basic aura des “publicités complètes” dans le flux, tandis que Premium Standard en comptera moitié moins. Il n’y aura pas de publicité sur Premium Plus. A voir si vous souhaitez vraiment payer plus cher pour ne plus avoir de pubs dans le flux Pour vous.

X Premium will be broken up into 3 tiers:



Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) October 5, 2023

À ce jour, X Premium coûte 9,60€/mois ou 100,80€/an. Il est donc probable que Premium Basic soit moins cher, Premium Standard pourrait être au même prix, et Premium Plus plus cher. Il n’est pour l’heure pas du tout précisé officiellement les tarifs, ni les autres fonctionnalités.