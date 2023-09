Xbox : le calendrier de la marque fuite avec une nouvelle console

C’est une fuite massive. L’ensemble du calendrier de Xbox, la marque gaming de Microsoft, s’est retrouvé en ligne, en raison de documents fournis à l’autorité de régulation de la concurrence américaine (FTC), qui s’opposait au rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft.

Des jeux en pagaille

Dans ces documents, l’on apprend notamment que Bethesda avait prévu tout un calendrier de sortie. Ainsi, Doom Year Zero était prévu pour 2023, et dès 2024, Bethesda devait finir de développer Fallout 3 Remaster, Dishonored 3, la suite de Ghostwire Tokyo… La grande partie de ce calendrier semble avoir été décalé d’au moins deux ans.

Mais ce n’est pas le plus intéressant dans cette fuite. Non, non, non, car Microsoft prévoirait de sortir dès les mois prochains une nouvelle console, une Xbox “Refresh”, qui serait en gros une Xbox Series X digital, arborant un design cylindrique. Une nouvelle manette devrait accompagner cette console, et elle pourrait embarquer les mêmes innovations que la Dualsense, à savoir des retours haptiques.