Alan Wake 2 reporté de quelques jours pour éviter Spiderman et Mario

Un report stratégique. Le studio de développement Remedy a annoncé le retard de quelques joueurs de son jeu vidéo Alan Wake 2. Ainsi, le titre ne sortira plus le 17 octobre 2023, mais le 27 octobre. Dix jours de plus pour éviter à tout prix les mastodontes Spiderman 2 et Super Mario Bros Wonders (commercialisés le 20 octobre), qui parasiteront toutes ses ventes.

“Mois extraordinaire”

« Octobre est un mois extraordinaire pour les lancements de jeux et nous espérons que ce changement de date permettra à tout le monde de profiter de ses jeux préférés », indique le compte X/Twitter officiel d’Alan Wake 2. « Nous avons hâte de vous montrer ce que le romancier préféré de tous prépare dans le Dark Place la semaine prochaine. Merci de votre patience ! », peut-on ensuite lire. Remedy fait référence à la présentation lors de la Gamescom qui aura lieu du 23 au 27 août.

Voici toutes les sorties prévues au mois d’octobre : Detective Pikachu Returns (6 octobre), Forza Motorsport (10 octobre), Assassin’s Creed : Mirage (12 octobre), Lords of the Fallen (13 octobre), Spider-Man 2 (20 octobre), Super Mario Bros Wonder (20 octobre), Cities: Skylines 2 (24 octobre), Metal Gear Solid: Master Collection (24 octobre) et Alone in the Dark (25 octobre).