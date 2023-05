Alan Wake 2 n’aura pas de version physique sur PS5, Xbox et PC

Cela pourrait créer un précédent. Le jeu Alan Wake 2, qui s’est dévoilé lors du Playstation Showcase dans une bande-annonce d’une grande qualité, n’aura pas de version physique, a annoncé le studio de développement Remedy Entertainment. Cette version dématérialisée est justifié par une logique de prix.

Prix de 60 euros

Voici ce qu’explique Remedy dans un communiqué.

“Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, un grand nombre de consoles sont devenues uniquement numériques. Il est possible d’acheter une PlayStation 5 de Sony sans lecteur de disque et la Xbox Series S de Microsoft est une console uniquement numérique. Il n’est pas rare que des jeux modernes sortent uniquement en version numérique. Ensuite, le fait de ne pas sortir de disque permet de maintenir le prix du jeu à 59,99 $ / 59,99 € et celui de la version PC à 49,99 $ / 49,99 €. Enfin, nous ne voulions pas expédier un disque qui nécessiterait un téléchargement pour jeu — nous ne pensons pas que ce soit une bonne expérience non plus.“

Il n’est ainsi pas prévu de sortir une version physique du jeu. Sauf si la proposition de THQ Nordic est entendue ! L’éditeur a effectivement proposé sur Twitter en réponse à Remedy d’éditer le jeu sur disque, comme il l’avait fait auparavant pour le premier volet, sur PC.