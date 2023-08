Battlefield 2042 dévoile Redux, son “nouveau champ de bataille”

Battlefield 2042 n’est pas mort, bien au contraire. Malgré un début difficile, le jeu d’Electronic Arts s’est bien rattrapé aux yeux des joueurs grâce à des mises à jour constantes. Aujourd’hui, le titre dévoile un premier aperçu de sa saison 6, mais surtout Redux.

Le développe Dice révèle en effet l’arrivée d’une carte proposant un “nouveau champ de bataille unique aux sombres secrets“. DICE nous met en garde face à “la peur de l’inconnu” que nous devrions “ressentir“. On n’en sait absolument pas plus, mais peut-être que Battlefield se lance dans l’ultra-réalisme ou, pire, dans l’horreur ?

“Nouvelles façons de jouer”

“Pendant Redux, vous découvrirez de nouvelles façons de jouer avec vos modes et cartes préférés tout en gagnant des récompenses hebdomadaires inédites ou faisant leur grand retour. Ruée chaotique XL, Conquête tactique, Percée chaotique, Conquête en assaut ou encore Neutralisation… Vous aurez de nombreuses manières de jouer et gagner des récompenses“, explique Dice.

Redux introduira des améliorations concernant la qualité de vie, tels que des “changements d’équilibrage pour la classe Ingénieur et une nouvelle fonctionnalité du Codex pour celles et ceux qui adorent en apprendre plus sur l’histoire de Battlefield 2042.” Le jeu est disponible sur les Xbox, Playstation, PC et sur Gamepass et PS+.