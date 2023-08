Surprise, vous pouvez jouer à Baldur’s Gate 3 sur Xbox dès maintenant

C’est ce qu’on appelle un sacré retournement de situation. Il est effectivement possible de jouer à Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series, alors même que le jeu était censé sortir sur Playstation 5 en exclusivité console temporaire le 6 septembre prochaine (et il est déjà disponible sur PC).

Effectivement, le studio de développement belge derrière le titre, Larian, avait indiqué qu’il connaissait des difficultés pour porter leur jeu sur Xbox Series : ils souhaitent effectivement implémenter un mode de jeu multijoueur en écran scindé sur Xbox Series S, mais il n’y arrivent pas. Puisque contractuellement obligés à sortir Baldur’s Gate 3 simultanément sur Xbox Series X et S, ils ont préféré sortir la version Xbox plus tardivement que la version Playstation 5 et PC.

Grâce à GeForce Now

Mais alors, comment expliquer ce retournement de situation ? Et bien il est simplement possible de jouer à Baldur’s Gate 3 sur Xbox via le cloud. Il faut en effet passer par le service de cloud de NVIDIA, GeForce Now, via le navigateur web Edge de la Xbox. Voici les étapes :

Acheter Baldur’s Gate 3 sur Steam

Ouvrir le navigateur Edge sur Xbox

Se connecter à GeForce NOW sur le navigateur

Aller à la bibliothèque de jeux

Trouver Baldur’s Gate 3 et sélectionner « Play »

Il va sans dire qu’il faut donc payer le jeu et obtenir un abonnement à Nvidia Geforce Now (gratuitement, à 10€ par mois ou à 20€ par mois, selon les services disponibles). Il faut aussi une très bonne connexion Internet, idéalement fibrée. Mais si vous réunissez ces conditions, vous pourrez jouer à Baldur’s Gate 3 en 1080p 60 FPS avant même les joueurs Playstation ! Vous pourrez également accéder au jeu sur TV Samsung, téléphone portable, ordinateur, cette fois-ci en 4K.