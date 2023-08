Sélectionner le bon logiciel de salle de données : 5 conseils

La mise en œuvre de solutions numériques dans l’infrastructure est une étape importante dans la mise à l’échelle de l’entreprise. Si l’entreprise veut travailler dans le cadre d’une activité économique étrangère, il est nécessaire de disposer d’une infrastructure compétitive. Sinon, il n’y aura pas de succès. La commodité et la sécurité sont également l’une des nuances importantes de l’activité économique étrangère. Le marché étranger est extrêmement exigeant en matière de protection des données personnelles et de toutes les informations en général.

Un travail de qualité est impossible sans outils numériques. Oui, vous pouvez travailler à l’ancienne. Mais les concurrents qui mettent en place des fonds numériques plus tôt que vous auront beaucoup plus de clients. Et maintenant sur la sécurité. Investissez-vous dans la protection des informations? Alors la fuite ne vous fera pas attendre longtemps. La fuite de données d’entreprise est un problème qui causera des dommages importants à la réputation de l’entreprise.

Assurez une sécurité de qualité. Intégrez la dataroom dans l’infrastructure numérique de votre entreprise. Il est à noter que la dataroom virtuelle n’est pas qu’un simple outil numérique comme beaucoup le pensent. Cet outil est un moyen d’optimiser les processus commerciaux, d’obtenir de nouveaux clients, d’étendre les fonctionnalités de l’entreprise.

Mais pour obtenir le maximum de profit et tous les avantages d’une dataroom, vous devez choisir la bonne data room numérique. Le TOP-5 des conseils pour choisir une dataroom virtuelle a été fourni spécialement pour vous.

Ne confondez pas VDR avec Google Drive et Dropbox

Data room électronique est souvent confondue avec le stockage de données cloud. Pour cette raison, de nombreuses entreprises n’implémentent pas la dataroom car elles pensent que le stockage dans le cloud sera suffisant. C’est une idée fausse, car VDR et Google Drive, Dropbox ont des tâches différentes et sont utilisés à des fins différentes. Oui, le logiciel de dataroom dispose de fonctions permettant de stocker des informations. Mais de manière générale, le VDR est fondamentalement différent du stockage de données dans le cloud.

Dataroom sécurisée propose un espace de travail complet, contrairement à Google Drive, Dropbox. Cela signifie que le package Virtual Data Room est un package tout-en-un. Vous n’avez pas besoin d’acheter de logiciel supplémentaire pour obtenir des fonctionnalités plus avancées.

Vous avez besoin d’un environnement de travail sécurisé? Alors la dataroom virtuelle est ce qu’il vous faut. Le VDR s’intègre facilement dans l’infrastructure numérique existante. Tout ce que vous avez à faire est de lancer le VDR et vous pouvez commencer à travailler tout de suite.

Faites attention à la fonctionnalité

Pour attirer de nouveaux clients, les fournisseurs de VDR proposent diverses astuces marketing. Il est à noter que les publicités ne fournissent pas toujours des informations complètes sur les capacités du logiciel de dataroom, il peut donc arriver que vous achetiez le mauvais package dont vous avez besoin.

Avant de choisir une salle de données virtuelle, assurez-vous de lire la liste des outils numériques proposés par le fournisseur. De plus, si vous le souhaitez, la fonctionnalité peut être modifiée, ce qui permet d’économiser de l’argent. Après tout, une large liste d’outils n’est pas toujours nécessaire et, en même temps, vous pouvez avoir le budget limité.

Le prix n’est pas le principal facteur de choix

Certains pensent que plus c’est cher, mieux ça se vend. Mais c’est loin d’être le cas, surtout dans le cas des logiciels. Lors du choix, vous devez vous concentrer, en premier lieu, sur les tâches pour lesquelles la salle de données virtuelle sera utilisée. Un VDR peut être coûteux, mais ne pas effectuer les tâches définies pour lui. Ou le cas inverse, il est peu coûteux, mais est utilisé au maximum.

À quelles fonctions devez-vous prêter attention:

Disponibilité du cryptage à plusieurs niveaux – les logiciel de dataroom de qualité disposent de plusieurs niveaux de cryptage des informations. De ce fait, il est beaucoup plus difficile pour les attaquants d’intercepter les données transmises au sein de la dataroom. En règle générale, dans VDR, le cryptage s’effectue selon la technologie AES-256;

possibilité de limiter l’accès. Cette fonctionnalité est standard, mais peut ne pas être disponible dans certains packages de salle de données virtuelle, ce qui entraîne des problèmes. Le VDR de haute qualité prend en charge la fonction de délimitation de l’accès entre n’importe quel nombre d’utilisateurs;

possibilité d’être utilisé sur les plusieurs platformes. Si vous avez un personnel externalisé, alors probablement chaque employé utilise des équipements portables tels que des smartphones et des tablettes. La dataroom sécurisée doit prendre en charge diverses plateformes, en commençant par Windows standard, en terminant par MacOS, Linux, Android, iOs.

Pour résumer ce qui précède, le coût de la dataroom sécurisée ne joue pas un rôle majeur. La principale nuance à toujours prendre en compte est la liste des outils numériques pour le travail.

Assurez-vous de tester la version démo

Les fournisseurs vérifiés proposent toujours un mode d’essai gratuit. Il est nécessaire pour comprendre si un package spécifique adapte à la dataroom sécurisée ou non. Si le développeur ne fournit pas de version démo gratuite, cela ne vaut certainement pas la peine de travailler avec un tel fournisseur.

Vous ne devez acheter la dataroom sécurisée qu’après avoir vérifié le mode démo. Il arrive parfois que selon la description technique, selon le nombre de plateformes supportées, VDR vous convienne. Mais après un test fonctionnel, il s’avère que le logiciel cloud ne peut pas faire face à vos tâches quotidiennes.

Ne changez pas VDR en protocole FTP

Comme dans le cas du stockage en nuage, les salles de données virtuelles sont souvent remplacées par le protocole FTP. Il transmet des informations d’entreprise, donnant ainsi volontairement la possibilité à un attaquant d’intercepter des données. Après tout, il n’est pas question de protection normale dans le protocole FTP. Cette technologie est moralement dépassée, le flux de données peut être facilement intercepté.

Par rapport au FTP, les salles de données virtuelles ont une liste de fonctions beaucoup plus large. Dans les salles numériques, vous pouvez littéralement tout faire, de la conduite d’entretiens à la conclusion de contrats d’entreprise.

Conclusion

Il est nécessaire d’étendre l’infrastructure numérique de la bonne manière. Il ne faut pas faire des économies sur les solutions numériques car la sécurité des informations en dépend. Si la protection des données d’entreprise n’est pas prise en charge à l’avance, des problèmes importants peuvent survenir à l’avenir. Pour un fonctionnement en toute sécurité, choisissez uniquement un logiciel de dataroom de haute qualité.