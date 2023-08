Paramount + atteint les 61 millions d’abonnés

Le petit service de streaming qui est en train de devenir grand, grand… Paramount + semble effectivement monter en puissance, alors même que personne ne misait un seul kopeck dessus. L’entreprise vient d’annoncer que le service avait gagné pas moins de 700.000 nouveaux abonnés durant le deuxième trimestre fiscal de son année 2023. Ce nombre s’explique toutefois par la fusion entre Paramount et Showtime au mois de juin dernier.

Moins que tous les autres services de streaming

Ainsi, Paramount + cumule désormais 61 millions d’abonnés, contre 60 millions sur le Q1. C’est donc une belle progression dans un contexte d’inflation. L’augmentation du prix de l’abonnement Essential (avec pub), de 4,99 dollars à 5,99 dollars, n’aura donc pas eu d’effets négatifs sur la progression du service. Le nombre d’heure de visionnage cumulées a progressé de 35% sur Paramount + et Pluto TV (propriété de Paramount).

Paramount Global indique un chiffre d’affaires d’1,67 milliard de dollars pour l’ensemble de ses services, dont 1,23 milliard pour le streaming et plus de 400 millions de dollars pour les recettes publicitaires. Rappelons tout de même que Paramount+ est bien moins populaire que Netflix (environ 220 millions d’abonnés), Amazon Prime Video (environ 200 millions), Disney+ (environ 160 millions d’abonnés), Max (96 millions d’abonnés) et peut-être même d’Apple Tv+ (entre 25 millions à 75 millions d’abonnés).