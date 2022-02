Le service de streaming Paramount+ arrive en France

Le service de streaming Paramount+ va débarque enfin en France, et ce dès décembre 2022. Le groupe a annoncé avoir passé un partenariat avec Canal+ pour la distribution, à l’instar de ce qu’avait fait Disney+ en 2019 avant son lancement dans l’Hexagone.

Disponible en décembre 2022

Paramount+ sera alors accessible via le bouquet Ciné Series, grâce à l’accord avec Canal+. Mais Canal+ ne sera pas obligatoire pour profiter du service de streaming. Il sera également possible de se rendre sur le site de Paramount+ ou télécharger l’application pour voir les programmes sur son smartphone, sa tablette ou son téléviseur, comme c’est le cas aujourd’hui avec Netflix ou Disney+ par exemple.

« Nous continuons à tirer partie de notre présence mondiale et de nos relations de longue date pour étendre Paramount+ à de nouveaux marchés au potentiel énorme, de manière rapide et économique », a déclaré Tom Ryan, PDG de la branche streaming du groupe.

Voici la déclaration de Maxime Saada, le PDG du groupe Canal+ : “Très fier d’annoncer notre nouveau partenariat stratégique avec @ViacomCBS qui va permettre à @canalplus d’être le principal distributeur en France de @paramountplus et de sécuriser son accès aux films Paramount et aux séries Showtime sur le long terme et sur + de 30 territoires.”

Canal+ distribuera aussi Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, MTV, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central. Les films de Paramount Pictures seront également disponibles sur les chaînes du groupe Canal+ six mois après leur sortie en salle, conformément à la nouvelle chronologie des médias. Certaines séries de Showtime seront également disponibles en 2022.

Aux États-Unis, l’offre de base coûte 4,99$/mois ou 49,99$/an. Elle inclut des publicités. La seconde offre n’inclut pas de publicités et coûte 9,99$/mois ou 99,99$/an. Pour l’instant, le tarif en France n’a pas été dévoilé.