Youtube Premium et Music augmente ses tarifs en France

Après Netflix, Spotify et Apple Music, place à Youtube ! L’entreprise derrière le célèbre de site de vidéos en ligne vient d’annoncer la hausse de prix de ses abonnements pour ses services Premium et Music en France. Cela commence à faire cher, en pleine période d’inflation : il faudra désormais débourser 12,99 euros par mois au lieu de 11,99 euros pour Youtube Premium. Quant à Youtube Music, on passe de 9,99 euros à 10,99 euros.

Plus de bloqueur de pubs

Cette hausse est à mettre en parallèle d’une nouvelle politique outre-Atlantique. Google a en effet mis en place un système empêchant de regarder vidéos Youtube à l’aide d’un bloqueur de pubs, aux Etats-Unis. La fête est finie, donc. Mais Youtube justifie sa hausse de un euro supplémentaire par la volonté d’offrir un service de qualité et une meilleure rémunération aux créateurs. Comme d’habitude, donc.

Rappelons que YouTube Premium permet de regarder des vidéos sur la plateforme sans publicités, de télécharger des contenus pour les regarder sans connexion ou encore de profiter de la fonction image dans image sur smartphone. Et les services de streaming musical ont tous connu une hausse de prix ces derniers mois. En novembre 2022, YouTube avait annoncé avoir franchi la barre des 80 millions d’abonnés payants.