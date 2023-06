Starfield : 30 images par secondes, peu de bugs... Ce qu'il faut savoir sur le jeu événement

Starfield fait sensation. Le jeu de Microsoft, exclusif à la Xbox Series et au PC, ne cesse de déchaîner les passions depuis sa présentation dimanche lors du Xbox Games Showcase. Il faut dire que le titre en met plein la vue, avec ses vaisseaux personnalisables, ses planètes en pagaille et ses quêtes made in Bethesda.

Quelques nouvelles ont filtré en parallèle de sa présentation ces dernières heures. La première d’entre elles est une mauvaise : Starfield ne tournera qu’en 30 images par seconde sur Xbox, que ce soit sur Series S ou Series X. Une nouvelle accueillie avec amertume, alors que Microsoft avait promis lors de l’annonce de la console que tous les jeux tourneront minimum en 60 images par secondes. Niveau résolution en revanche, on a le droit à de la 4K sur Series X et du 1440p sur Series S. Ces 30 images par secondes sont à expliquer par la grande richesse que le jeu promet. En revanche, si vous disposez d’un PC de guerre, vous pourrez atteindre les 60 FPS sur cette plateforme.

Moins de bugs que d’habitude

Autre nouvelle, bonne cette fois : Starfield devrait être beaucoup moins bugué que les derniers jeux de Bethesda Games Studio, à savoir Fallout 4 ou Skyrim. “Je vois le nombre de bugs et rien qu’en regardant les chiffres, si le jeu sortait aujourd’hui, il aurait le moins de bugs tous jeux Bethesda confondus. […] Tous les responsables qualité de l’entreprise jouent à Starfield“, a indiqué le patron de Xbox, Phil Spencer, lors d’un podcast du média Giantbomb.

A croire que Microsoft mise tout sur ce jeu, après deux années pauvres en titres, et un Redfall absolument catastrophique. Toutes ces promesses seront-elles pour autant tenues ? On l’espère fort, en tout cas.