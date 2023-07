Intel va “intégrer l’IA” dans tous ses produits

Intel ne peut plus se passer d’intelligence artificielle. Pat Gelsinger, le patron d’Intel, a profité de la publication des résultats financiers du groupe pour annoncer miser sur l’intelligence artificielle. « Nous allons intégrer l’IA dans chaque produit que nous créons », a-t-il assuré.

Intel proposera d’ici la fin de l’année Meteo Lake, sa première puce grand public dotée d’un processeur neuronal intégré pour les tâches d’apprentissage automatique. AMD et Apple proposent déjà ce mécanisme.

“Nouveaux effets”

“Aujourd’hui, on commence à voir que les gens vont sur le cloud et s’amusent avec ChatGPT, en écrivant un travail de recherche et c’est super cool, n’est-ce pas ? Et les enfants simplifient ainsi leurs devoirs. Mais vous n’allez pas faire cela pour chaque client qui devient capable d’utiliser l’IA. Cela doit être fait sur le client pour que cela se produise, n’est-ce pas ?“, a indiqué Pat Gelsinger.

Et de continuer : “Vous ne pouvez pas aller sur le cloud. Vous ne pouvez pas faire l’aller-retour vers le cloud. Tous les nouveaux effets, la traduction linguistique en temps réel dans vos appels Zoom, la transcription en temps réel, l’automatisation, l’inférence, la représentation de la pertinence, le contenu généré et les environnements de jeu, les environnements de création en temps réel réalisés par Adobe et d’autres qui les intègrent au client, les nouveaux outils de productivité capables de générer des mémoires juridiques locaux pour les clients, l’un après l’autre, à travers tous les aspects des cas d’utilisation du consommateur, du développeur et de l’entreprise.“

Pour rappel, Nvidia est leader sur le sujet. En conséquence, le groupe a dépassé le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation, soit 10 fois plus qu’Intel. Ce dernier veut rattraper son retard…