Activision Blizzard : Microsoft et les autorités britanniques négocient, le rachat repoussé

Un report, certes, mais une quasi certitude qu’il se fera, finalement, ce rachat ! Le géant de Redmond négocie encore avec la CMA, autorité de régulation de la concurrence au Royaume-Uni, au sujet du rachat de l’éditeur de jeux vidéo Activision / Blizzard par Microsoft. Rappelons que ce rachat, annoncé en grandes pompes par Microsoft, est capé à 69 milliards de dollars, et permettra à Xbox de mettre la main sur des licences telles que Call of Duty, Diablo, World of Warcraft… et surtout sur plusieurs dizaines de studios de développement.

Négociations

Après de multiples rebondissement, l’autorité de régulation américaine a été déboutée lors d’un procès et le rachat devrait enfin être validé à l’international. La CMA a ensuite annoncé des négociations avec Microsoft. En effet, dans la journée de dimanche, des représentants juridiques de Microsoft, d‘Activision Blizzard et de la CMA se sont présentés devant le juge de la cour d’appel britannique (le CAT) pour repartir sur de nouvelles bases.

La CMA veut désormais négocier, et va évaluer la proposition de Microsoft avant de donner officiellement son accord, ce qui signifie que le ciel devrait être définitivement dégagé d’ici 4 à 5 semaines. Microsoft ne conclura donc pas le rachat d’Activision Blizzard avant ce soir minuit, sachant que ce 18 juillet était initialement la date butoir. C’est donc un report, mais l’on est désormais quasi certain que le rachat se fera. Plus qu’à attendre, donc.