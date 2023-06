Xbox admet encore une fois avoir perdu la guerre des consoles

Après des propos de Phil Spencer, Microsoft a confirmé avoir perdu la guerre des consoles face à Sony et Nintendo, dans un document officiel fourni à l’occasion de l’affaire opposant Microsoft à l’autorité de régulation américaine, concernant le rachat de l’éditeur Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars.

Troisième dans la course

« La console Xbox s’est toujours classée troisième (sur trois) derrière la PlayStation et Nintendo en matière de ventes. En 2021, la part de la Xbox était de 16 %, contre [édité] et [édité] respectivement pour Nintendo et PlayStation. De même, en ce qui concerne les recettes tirées des consoles et la part des consoles actuellement utilisées par les joueurs (parc installé), la Xbox arrive en troisième position avec 21%, tandis que PlayStation et Nintendo ont des parts respectives de [édité] et [édité] », a indiqué Microsoft. Les parties éditées sont celles qui n’ont pas été révélées publiquement par Microsoft.

La marque explique aussi avoir misé sur une stratégie différente que ses concurrents, en voulant générer des bénéfices sur la vente de jeux plutôt que la vente de console. Or, pour l’heure, les consoles sont vendues à perte et les jeux ne sont pas assez achetés. Sur le rachat d’Activision Blizzard, qui pourrait faire basculer le marché, Xbox a déjà reçu le feu vert de l’Union européenne ou du Japon par exemple. Mais le Royaume-Uni et les Etats-Unis s’y opposent.