Redmi Note 12T Pro : le nouveau bijou de Xiaomi ?

Xiaomi a récemment présenté le Redmi Note 12T Pro, un smartphone milieu de gamme qui pourrait offrir une performance remarquable sur son segment. Doté d’un design minimaliste inspiré du Redmi Note 12 Pro, le Redmi Note 12T Pro se distingue par un ensemble de fonctionnalités impressionnantes pour sa gamme de prix. En effet, il est équipé d’un écran LCD Full HD+de 144 Hz et d’un appareil photo principal de 64 megapixels. De plus, il fonctionne grâce au SoC Media Tek Dimensity 8200-Ultra.

Les caractéristiques du nouveau téléphone de Xiaomi

Xiaomi a récemment dévoilé son dernier joyau, le Redmi Note 12T Pro qui promet de révolutionner l’univers des smartphones milieu de gamme. En effet, la marque a misé gros sur cet appareil afin de satisfaire les utilisateurs. Sur le plan de l’esthétique, le Redmi Note 12T Pro a hérité du design minimaliste du Redmi Note 12 Pro. Son écran plat, ses bordures discrètes et son menton légèrement plus épais semble bien au-delà de sa gamme de prix.

Quant au module de caméra rectangulaire, il abrite un ensemble de trois objectifs dont un appareil photo principal de 64 mégapixels capable de capturer des vidéos en 4k. L’écran LCD Full HD+ de 144 Hz constitue un bon compromis pour le téléphone même si certains utilisateurs espéraient un OLED à 144 Hz. Le Redmi Note 12T Pro embarque également le puissant SoC Media Tek Dimensity 8200-Ultra (fruit de la collaboration entre Xiaomi et Media Tek).

Cette puce combine quatre cœurs de performance ARM Cortex-A78 cadencés jusqu’à 3,1 GHz avec quatre cœurs d’efficacité Cortex-A55 à 2,0 GHz. Les performances sont impressionnantes comme le prouvent les résultats du benchmark AnTuTu qui remportent 900 000 points. Aussi, le téléphone possède la connectivité Wi-Fi 6 et la technologie 5G pour une expérience de navigation rapide.

Pour ce qui est du stockage, le Redmi Note 12T Pro dispose des options intéressantes allants jusqu’à 16 Go de Ram et 512 Go de stockage flash. La batterie de 5080 mAh assure une autonomie prolongée et la recharge rapide via USB-C prend en charge des vitesses allant jusqu’à 67 watts.

Le prix et la date de disponibilité du Redmi Note 12T Pro

Le prix et la disponibilité exactes du Redmi Note 12T Pro n’ont pas encore fait l’objet d’annonces au niveau de Xiaomi. Néanmoins, les précommandes en Chine débutent le 30 mai, ce qui signifie que les détails concernant le prix et la disponibilité mondiale peuvent être révélées.

En Inde, la marque a déjà annoncé un prix d’environ 210 euros pour la configuration 8+128 Go. Par ailleurs, le Redmi Note 12T Pro suscite déjà un grand intérêt en tant que smartphone milieu de gamme. Cependant, il faut noter qu’un autre fabricant chinois a dévoilé le Honor 90 Pro au même moment. Ce téléphone est aussi dans la catégorie haut de gamme bien qu’il soit plus cher.