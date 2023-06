La Playstation 6 et la prochaine Xbox sortiront en 2028, selon Microsoft

Les actuelles Playstation 5 et Xbox Series X ont à peine prouvé de quoi elles étaient capables, que l’on parle déjà de leurs successeurs. La Playstation 6 et la prochaine Xbox pourraient sortir dès 2028, soit dans moins de cinq ans. C’est en tout cas ce qu’affirme Microsoft dans des documents judiciaires consultés par IGN, dans l’affaire opposant la firme de Redmond à l’autorité de régulation de la concurrence américaine (FTC), à propos du rachat d’Activision – Blizzard.

L’accord sur Call of Duty à l’origine des déclarations

Microsoft a évoqué la durée de 10 ans de l’engagement qu’il a pris envers Sony de proposer les jeux Call of Duty (qui appartiennent à Activision) surPlayStation, si le rachat se concrétise. « Cette durée irait de toute façon au-delà de la période prévue pour le lancement de la prochaine génération de consoles (en 2028) », a déclaré Microsoft. « Ainsi, Call of Duty sera disponible sur les consoles PlayStation suivantes si l’une d’entre elles sort pendant la durée de l’accord. L’accord garantira également que les jeux Call of Duty sur consoles seront proposés sur PlayStation à parité avec la Xbox ».

Dans un document de novembre 2022, Sony écrivait que la Playstation 6 ne sortirait pas avant 2027. Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series sont sorties en novembre 2020. La PS4 et la Xbox One étaient sortis fin 2013. Cela signifie que la génération durera un an de plus.