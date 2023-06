Pornhub et YouPorn envisagent de se retirer de la France

L’industrie du porno gratuit va-t-elle bientôt mourir en France ? Deux de ses plus éminents représentants, les sites YouPorn et Pornhub, pourraient en tout cas se retirer de l’hexagone depuis que le gouvernement a annoncé le blocage prochain des sites pornographiques qui ne se conformeraient pas aux règles de vérification de l’âge des internautes. La société MindGeek, qui gère les deux sites, envisagerait fortement la possibilité de quitter le navire.

Fermeture dans l’Utah

Rappelons que le fonds canadien Ethical Capital Partners (ECP), qui possède le groupe et donc notamment YouPorn et Pornhub, doit faire face à la menace de la justice française de bloquer ses sites le 7 juillet, en application d’une loi de 2020 qui lui impose une réelle vérification de l’âge des visiteurs, et non plus une simple déclaration de majorité.

Aux Etats-Unis, certains Etats ont déjà imposé une juridiction de ce type. En Louisiane, le groupe s’est ainsi conformé à une vérification d’âge via l’identité numérique fournie par l’administration. Mais dans l’Utah, Pornhub a été fermé. Ce qui a entraîné une explosion de l’utilisation de VPN… Que vont faire ces deux sites ultra-populaires ? La question mérite d’être posée alors que l’échéance approche…