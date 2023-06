Starfield, Avowed, Fable : Microsoft sort la tête de l’eau avec un très bon Xbox Games Showcase

La Xbox va-t-elle enfin s’imposer ? C’est la question qui peut légitimement se poser au vu du Xbox Games Showcase, qui est survenu dimanche soir ! Microsoft a mis les petits plats dans les grands pour tenter de faire oublier, tant bien que mal, la catastrophe Redfall et une année 2022 très pauvre en jeux.

Ainsi, pas moins de onze jeux issus des Microsoft Studios ont été présentés (ou présentés à nouveau, pour dire vrai). Le premier d’entre eux était Fable, qui s’est illustré dans une cinématique qui nous en a mis plein les mirettes. Malheureusement, aucun gameplay n’a été montré. Xbox a enchaîné avec Avowed, dont les prétentions semblent avoir été revues à la baisse, mais le titre d’Obsidian semble en avoir sous le coude. La firme de Redmond a également mis en avant des mis à jour prometteuses pour Flight Simulator, Fallout 76 et Sea of Thieves. Un nouveau jeu du studio Inxile, tout droit inspiré de Bioshock et nommé Clockwork Evolution, a eu un droit à un trailer, tout comme Hellblade 2… qui n’a toujours pas de gameplay. Enfin, South of Midnight, nouveau projet de Compulsion Games, a été montré dans une magnifique bande-annonce. La plupart de ces titres sortiront en 2024.

Starfield, la claque

Deux grands jeux seront cependant commercialisés dès 2023 : Forza Motorsport, et surtout Starfield, qui s’est offert une longue présentation de 45 minutes. Et il a l’air d’envoyer la patée ! L’on pourra totalement personnaliser son personnage dans un space opéra définitivement ancré dans le futur avec une patte artistique giga réaliste. En bref, on a hâte de jouer à tous ces jeux – en espérant qu’ils sortent un jour, Microsoft étant un spécialiste des reports.

Voici quelques trailers qui nous ont plu :