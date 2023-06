Apple Vision Pro : les premiers retours sont emballés, mais pointent des défauts

L’Apple Vision Pro, annoncé en grande pompe par Apple lors de sa dernière conférence, sera-t-il la révolution attendue ? Le casque de réalité mixte de la marque à la pomme a pu être testé par quelques chanceux médias, pendant une trentaine de minutes. De quoi faire un premier point sur les qualités et inconvénients de cet appareil désormais très attendu.

Pour EnGadget, l’Apple Vision Pro s’impose évidemment comme la nouvelle référence, bien qu’il ne soit pas totalement renversant. “Après avoir passé 30 minutes avec le Vision Pro, ma réaction est plus tempérée que celle d’autres participants enthousiastes. C’est sans aucun doute la meilleure expérience de réalité mixte que j’ai eue à ce jour, offrant un sentiment d’immersion inégalé, avec des écrans suffisamment nets pour lire du texte sur des sites Web, ainsi qu’une interface utilisateur intuitive et entièrement basée sur les gestes. Et pourtant, ce n’est encore qu’un casque VR, avec de nombreux problèmes endémiques à toute cette catégorie de produits“. En cause, notamment, l’isolement que provoque ce casque.

“Pas aussi immersif” que prévu

Pour The Verge, le casque est prometteur, mais la promotion faite lors de la WWDC est quelque peu exagérée. “Le Vision Pro n’est pas aussi totalement immersif que la vidéo marketing vous le laisse croire“, explique le journaliste. Mais “l’écran lui-même est absolument dingue : un écran 4K pour chaque œil, avec des pixels de seulement 23 microns. Dans le court laps de temps où je l’ai essayé, il était tout à fait utilisable pour lire du texte dans Safari, regarder des photos et regarder des films. C’est facilement l’écran VR à la plus haute résolution que j’ai jamais vu.” Il pointe finalement un résultat “impressionnant et profondément étrange“.

Le site RoadToVR décrit un Apple Vision Pro qui “n’est pas fait pour les jeux, mais il fait mieux tout le reste“. “Probablement 90% de ce que les consommateurs utilisent aujourd’hui dans les casques VR est du divertissement, […] et le gros de ce divertissement sont des jeux. Et si vous faites partie de ceux qui utilisent de tels casques VR aujourd’hui, vous serez raisonnablement déçu qu’Apple Vision Pro manque de contrôleurs et n’aura pas droit de sitôt aux meilleurs jeux VR. Mais pour tous les autres, il s’agit d’une approche façon « retour aux sources » qui jette des bases solides sur lesquelles s’appuyer à l’avenir“, écrit le testeur, par ailleurs bluffé par l’eye tracking du système.

En bref, on a de quoi se réjouir de ce nouvel appareil, mais il ne sera peut-être pas aussi révolutionnaire que prévu.