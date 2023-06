iOS 17 : toutes les nouveautés annoncées par Apple

Apple a frappé un grand coup hier soir lors de sa fameuse WWDC. Avant d’annoncer le révolutionnaire Vision Pro, la marque à la pomme a longuement présenté la nouvelle version de son système d’exploitation pour iPhone, iOS 17. Cette prochaine mouture promet du lourd en termes de nouveauté, avec des améliorations en pagaille pour les fonctions Téléphone, Messages et FaceTime. Par exemple, vous pourrez ainsi rattacher dans l’application Téléphone une image à un contact, et cette image s’affichera chez vos contacts quand vous les appellerez.

iOS 17 propose aussi et surtout la transcription en temps réel des messages vocaux qu’on vous laissera. Avec Facetime, vous pourrez même laisser un message vidéo ! Une nouvelle option permettra de se rendre directement au dernier message non lu.

Des améliorations en pagaille

Nouvelle option également : Check In. L’objectif est de savoir quand un proche est arrivé à un endroit spécifique. AirDrop sera également amélioré, puisque vous pourrez partager un contact directement en accolant votre téléphone à celui de la personne à côté de vous. AirDrop peut aussi être utilisé à distance grâce à Internet. La correction automatique sera meilleure, la fonction dictée également. Apple a aussi annoncé l’application Journal. Elle permet de s’en servir comme d’un journal intime.

Apple va aussi mettre en place un mode StandBy. Quand l’iPhone est verrouillé, il sera désormais possible de voir l’heure qui s’affichera en gros, ainsi que la date. La nuit, le lettrage de StandBy s’affichera en rouge sombre. Autre nouveauté, il ne sera plus nécessaire de dire “Dis Siri”, mais juste “Siri”. Enfin, il sera possible d’enregistrer les cartes hors-ligne d’Apple Plans.