Amazon veut proposer un forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime

Qui arrêtera Amazon ? Le géant du e-commerce, après s’être investi dans la musique et le streaming de films et de séries, veut désormais s’attaquer au secteur de la téléphonie mobile. D’après le toujours très bien renseigné média américain Bloomberg, Amazon souhaite proposer aux abonnés Prime un nouveau bonus, à savoir un forfait de portable.

L’objectif est de négocier avec plusieurs opérateurs afin d’obtenir les prix les plus bas possibles, et ainsi proposer ces forfaits gratuitement. Pour l’heure, les discussions sont menées avec les opérateurs Verizon, T-Mobile et Dish. AT&T est également ciblé.

Des forfaits bientôt ?

Si le groupe ne parvient pas à proposer des forfaits gratuits, il pourrait en proposer pour 10 dollars par mois. “Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux avantages pour les membres Prime, mais nous n’avons pour le moment pas l’intention d’ajouter le forfait mobile“, a réagi un porte-parole d’Amazon. Si on lit entre les lignes, cela veut dire que ce pourrait prochainement arriver.

L’année dernière, Prime comptait 167 millions d’abonnés. Mais les chiffres stagneraient. En cause, la hausse des prix, évidemment. En France, l’abonnement mensuel est passé de 5,99€ à 6,99€ et l’abonnement annuel de 45€ à 69,90€. Les étudiants ont eux vu l’abonnement annuel passer de 24€ à 34,95€, soit une hausse de 46%.