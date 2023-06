Sosh propose son premier forfait 5G

Après avoir teasé son arrivée, Sosh vient d’annoncer son tout premier forfait 5G. L’opérateur appartenant à Orange rejoint ainsi ses concurrents, comme SFR RED, B&You (Bouygues Telecom) et Free Mobile, qui proposent déjà ce réseau beaucoup plus rapide que la 4G.

Ce forfait 5G de Sosh coûte 20,99 euros par mois et est sans engagement. A ce prix, on y retrouvera les appels, SMS et MMS en illimité en France. L’enveloppe pour Internet est limitée à 140 Go. Mais en 5G, évidemment. Vous pouvez utiliser 25 Go d’Internet dans toute l’Europe et les territoires d’outre-mer, et les appels, SMS et MMS sont également en illimité vers ces zones et vers la France.

L’offre est uniquement disponible pour les nouvelles souscriptions. Si vous êtes déjà client chez Sosh, il n’est malheureusement pas possible d’y accéder. Le forfait 5G à 20,99€/mois est disponible dès maintenant sur le site de Sosh.

Et la concurrence ?

Concernant la concurrence, les forfaits 5G débutent à 12,99 euros par mois chez SFR Red, avec un quota Internet de 40 Go et 10 en Europe et en outre-mer. Il existe aussi une formule 100 Go à 16,99 euros par mois et 20,99 euros par mois. B&You propose de son côté un forfait 5G de 130 à 15,99 euros par mois. Enfin, le forfait 5G chez Free Mobile est à 19,99 euros par mois. Le quota est de 210 Go. Tous ces forfaits proposent également les appels, SMS et MMS en illimité.