ChatGPT s’offre une application dédiée sur l’App Store

Le phénomène du moment, ChatGPT, n’était jusqu’ici disponible qu’en version web. C’est désormais chose révolue puisque Open AI, son éditeur, vient d’annoncer la disponibilité du chatbot sur l’App Store… uniquement aux Etats-Unis, pour l’heure. Totalement gratuite à l’usage, l’application permettra donc de discuter avec l’IA en ligne pour tout savoir à tout moment.

Elle se synchronise avec l’historique sur les autres appareils, donc vous pourrez multiplier les requêtes sur un appareil Apple et les retrouver sur un second. L’app supporte Whisper, un système de reconnaissance vocale en open source, il est donc possible de parler au chatbot. Un système d’abonnement à ChatGPT Plus est également disponible, pour profiter de la dernière version de l’IA, GPT-4.

Arrivée prochaine dans d’autres pays

Open AI liste les bénéfices de cette application :

Des réponses instantanées : obtenez des informations précises sans avoir à passer au crible des publicités ou des résultats multiples.

Des conseils sur mesure : obtenez des conseils sur la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages réfléchis.

Inspiration créative : trouvez des idées de cadeaux, faites des présentations ou écrivez le poème parfait.

Avis d’un professionnel : augmentez votre productivité grâce à des idées, des résumés de notes et une assistance technique.

Possibilités d’apprentissage : explorez de nouvelles langues, l’histoire moderne et bien d’autres choses encore à votre propre rythme.

Open AI devrait porter ChatGPT dans d’autres pays très prochainement. Une application Android est également en cours de développement.