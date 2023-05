Protégez la confidentialité de vos discussions avec ChatGPT

OpenAI, l’entreprise qui a développé ChatGPT a annoncé un nouveau système. Celui-ci permet aux utilisateurs de désactiver l’historique des discussions avec le robot. Cette nouvelle fonctionnalité a été introduite le 25 avril par Sam Altman, le PDG d’OpenAI.

Il explique que les conversations qui ont lieu lorsque l’historique est désactivé ne seront pas utilisées pour améliorer les modèles de l’entreprise. De plus, ils ne seront pas visibles dans la barre latérale de l’historique. Néanmoins, toutes les discussions sont conservées pendant 30 jours pour des raisons légales et peuvent être consultées en cas d’abus.

Comment désactiver l’historique des tchats ?

Les utilisateurs de ChatGPT peuvent désormais neutraliser l’historique de leurs conversations. Par défaut, OpenAI conserve les discussions pour améliorer ses modèles, mais il est possible de désactiver ce système. Pour ce faire, vous devez vous :

Connecter à votre compte sur le site de ChatGPT (https://chat.openai.com/) ;

Cliquez sur les points de suspension à côté de votre profil ;

Sélectionnez « Settings » ;

Choisissez « Data controls » et cliquez sur « Show » ;

Désactivez l’option « Chat History & Training ;

Fermez les options en cliquant sur la croix en haut à droite de la petite fenêtre.

Vous verrez maintenant un message de rappel dans la barre latérale gauche. Vous souhaitez réactiver l’historique ? Il y a un raccourci prévu à cet effet ainsi qu’un lien vers une foire aux questions. Vous remarquerez que le champ de saisie va passer en noir au lieu du blanc.

Les discussions avec ChatGPT peuvent-elles être récupérées ou utilisées pour améliorer l’IA ?

OpenAI garantit que la suppression de l’historique des conversations est irréversible une fois activée. Cela veut donc dire qu’il n’y a aucun moyen de récupérer les discussions supprimées. La société doit respecter cette annonce, car, ne pas le faire pourrait la mettre en violation du RGPD et la soumettre à des sanctions. Si vous ne choisissez pas cette option, vos discussions passées et futures peuvent être utilisées par OpenAI pour améliorer les modèles d’IA.

Cela est indiqué lors de l’inscription, mais malheureusement la majorité des utilisateurs ne lisent pas les règles d’utilisation du service et des pages d’aide. Par ailleurs, il faut souligner que cette option n’affecte pas les données en ligne utilisées pour former ChatGPT. L’utilisation de ces données soulève des questions sur la protection des informations personnelles et leur traitement. En France, la CNIL a été saisie à ce sujet alors qu’en Italie, le chatbot est actuellement indisponible. Néanmoins, OpenAI travaille sur un nouveau service payant appelé ChatGPT Business. Ce système permettra aux utilisateurs de conserver leur historique de conversation avec le chatbot sans que celle-ci soit utilisée pour entrainer l’IA. Toutefois, la date de lancement de cette formule n’a pas encore été annoncée.