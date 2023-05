Google dévoile le Pixel Fold, son téléphone pliable

Un nom qui nous rappelle un produit déjà commercialisé… Google a dévoilé il y a quelques jours un nouveau smartphone pliable : le Pixel Fold. Pixel comme sa gamme de téléphone, Fold comme pliable et comme… le Samsung Galaxy Z Fold. Le nouveau né de la firme de Cupertino avait largement fait l’objet de fuites en tout genre, mais l’officialisation d’un appareil fait toujours son petit effet.

Fiche technique complète

Google a dévoilé le téléphone par le biais d’une vidéo sur Twitter. Selon sa fiche technique elle aussi fuitée, le Pixel Fold disposera de deux écrans OLED : un écran principal intérieur de 7,6 pouces et un écran externe de 5,8 pouces. A l’intérieur, on retrouvera un processeur Google Tensor G2 et un co-processeur Titan M2. Le smartphone sera équipé de 12 Go de RAM et disponible en version 256 Go et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Plusieurs capteurs photos seront évidemment présent. Le capteur principal offrira une résolution de 48 MP, l’ultra grand-angle 10,8 MP. Le capteur frontal aura 9,5 MP. Le Google Pixel Fold aura également une batterie d’une capacité de 4821 mAh avec une charge filaire de 30 W. Certifié IPX8, le smartphone sera muni d’un port USB-C 3.2 Gen 2. Il sera disponible en deux couleurs : Obsidian et Porcelain.