Apple : record pour l’iPhone, mais des revenus en baisse au 2e trimestre

La marque à la pomme se porte toujours aussi bien. Apple a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2023 (de janvier à mars). Même s’il s’agit généralement de la période la plus calme de l’année, juste après Noël, Apple n’a pas démérité et continue de faire tomber les records.

Ainsi, l’iPhone a de nouveau progressé par rapport à l’année dernière à la même période. Il a rapporté 51,334 milliards de dollars de revenus, soit une hausse de 1,51%. Globalement, le chiffre d’affaires de la marque a été de 94,84 milliards de dollars, contre 97,28 l’année dernière. C’est donc une baisse de 2,51%. Le bénéfice net a été de 24,16 milliards de dollars, contre 25,01 milliards de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 3,4%. Le bénéfice par action s’est établi à 1,52 dollar, le même que l’année dernière.

Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 92,96 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,43 dollar. Apple a donc réussi à dépasser les attentes.

Dans le détail :

iPhone : 51,334 milliards de dollars de revenus ( +1,51% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7,168 milliards de dollars ( -31,31% )

) iPad : 6,670 milliards de dollars de revenus ( –% )

) Apple Watch et autres accessoires : 8,757 milliards de dollars ( -0,56% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 20,907 milliards de dollars (+5,48%)

“Nous sommes heureux d’annoncer un record historique pour les services et un record pour l’iPhone au trimestre de mars, malgré un environnement macroéconomique difficile, et de voir notre base installée d’appareils actifs atteindre un record historique. Nous continuons d’investir sur le long terme et d’appliquer nos valeurs, notamment en réalisant des progrès majeurs dans la créations de produits et de chaînes d’approvisionnement neutres en carbone d’ici 2030“, a déclaré le patron d’Apple, Tim Cook.