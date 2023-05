Apple à la traîne dans la course à l’IA ?

La marque à la pomme aurait accumulé du retard dans sa branche dédiée à l’intelligence artificielle. D’après le site américain The Information, qui a interrogé des dizaines d’anciens employés Apple “ayant travaillé dans ses groupes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique“, la firme de Cupertino n’arriverait pas à convaincre ses meilleurs éléments de rester à leurs postes.

Ainsi, trois ingénieurs (Srinivasan Venkatachary, Steven Baker et Anand Shukla) ne sont restés que quelques mois chez Apple, avant de rejoindre les rangs de Google. “Ils pensaient que Google était un meilleur endroit pour travailler sur le sujet“, peut-on lire. Ils auraient été attirés par le PDG en personne, Sundar Pichai.

Siri ne convainc pas

D’autres problèmes se poseraient. Les employés d’Apple ne seraient plus convaincus par Siri. “Au sein d’Apple, Siri reste largement ridiculisé pour son manque de fonctionnalités et d’améliorations“, explique The Information.

Des tensions auraient éclaté entre l’équipe de développement du casque de réalité mixte d’Apple et la division dédiée à l’IA. Siri serait effectivement intégré au casque pour un contrôle vocal, mais ne serait pas à la hauteur des attentes. L’assistant vocal afficherait ainsi un taux d’erreur important. En bref, c’est la panique chez Apple sur le sujet de l’IA !